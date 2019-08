Jouw Mercedes kan binnenkort ook pakketjes ontvangen

‘Chark’, zoals het proefprogramma heet, is een samentrekking van de woorden ‘change’ en ‘park’. Het idee is geboren in het speciale innovatiecentrum dat Mercedes’ moederbedrijf Daimler heeft opgericht, Lab1886. Daar bedenkt en experimenteert het concern met allerlei plannen om autorijden en autogebruik slimmer en makkelijker te maken.



Iedereen met een Mercedes-Benz personenwagen (inclusief de V-klasse) met bouwjaar 2015 of jonger kan zich aanmelden voor het project. De bezitter van de auto kan via een app zelf een moment kiezen waarop hij of zij een pakketje wil laten afleveren. Zodra de bezorger binnen 500 meter van de auto is, kan de bezorger eenmalig toegang krijgen tot de Mercedes om het pakketje achter te laten. Is dat veilig achter de rug? Dan krijgt de eigenaar van de auto een bevestiging inclusief foto als bewijs.