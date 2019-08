Jouw volgende auto wordt een stuk stiller, met dank aan Europa

Dat meldt het Australische autoblad Motoring naar aanleiding van een gesprek met een ontwikkelingsingenieur van Mercedes-AMG. De sportieve modellen van dat merk staan momenteel juist bekend om hun heftige uitlaatgeluiden, maar dat zou dus gaan veranderen. Over de regels was tot nu toe, zo lijkt het, niets bekend.



De aanscherping van de regels (die tot op heden nog onbekend waren) heeft te maken met de manier waarop de decibellen uit de uitlaten gemeten worden. Op dit moment wordt een model beoordeeld op zijn ‘standaard’-geluid; bij sportieve modellen (zoals een Ford Mustang of een Porsche 911) kun je de klank vaak in standje ‘normal’ zetten, waarbij het uitlaatgeluid gedempt wordt. Maar wie meer lawaai wil, kan kleppen in de uitlaten met een druk op de knop open zetten, waarna de auto meer gaat brullen. Op die manier omzeilen fabrikanten de regels, waardoor hun modellen toch iets luider kunnen zijn.