Kabinet verlaagt subsidie voor elektrische auto naar 3350 euro

Het demissionaire kabinet verlaagt het subsidiebedrag voor nieuwe elektrische auto’s in 2022 van 3700 euro naar 3350 euro. In 2025 verdwijnt de subsidie voor particulieren helemaal, dat is een jaar eerder dan gepland.

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur) heeft zojuist de nieuwe subsidiebedragen bekendgemaakt. Hoewel de komende jaren in totaal fors meer subsidie beschikbaar komt voor elektrische auto’s (90 miljoen euro extra) dáált het subsidiebedrag per auto. De reden: elektrische auto’s worden steeds goedkoper en er is meer animo dan het kabinet had verwacht.

,,Veel meer mensen krijgen de komende drie jaar een steuntje in de rug bij de overstap naar een elektrische auto’’, zegt Van Weyenberg. ,,Dat is mooi. Ik wil snel stappen maken om elektrisch rijden voor iedereen aantrekkelijk te maken. Daarmee maken we ook meters voor het klimaat en tegen stikstofproblemen.’’

Potje leeg

De subsidie voor een nieuwe elektrische auto wordt volgend jaar 3350 euro, dat is 350 euro minder dan het kabinet aanvankelijk had gemeld. Voor tweedehands elektrische auto’s blijft het subsidiebedrag de komende drie jaar wel staan op 2000 euro. In 2023 en 2024 zakt de subsidie voor nieuwe auto’s naar 2950 en 2550 euro. En in 2025 vervallen alle subsidies voor elektrische wagens, een jaar eerder dan eerst nog de bedoeling was.

Het subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s was afgelopen jaar razendsnel op, en ook voor gebruikte auto’s was in augustus het subsidiepotje leeg. De komende drie jaar komt er daarom 80 miljoen euro bij voor nieuwe elektrische auto’s, en 10 miljoen voor gebruikte elektrische auto’s, zo bleek dinsdag al op Prinsjesdag.

Hogere bijtelling

Autoclub Bovag is niet blij met de Prinsjesdagplannen. Zo gaat onder meer het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s van 12 naar 16 procent. Ook gaat de bovengrens voor het 16 procent-deel naar 35.000 euro. Volgens Bovag ‘rijdt het demissionaire kabinet de klimaatambities van Nederland in de wielen’. ,,Je moet de opmars van elektrisch rijden niet frustreren door de bijtelling nu al te verhogen’’, vindt een woordvoerder.

