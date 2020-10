Kamer zet druk op de ketel voor invoering helmplicht snorfietsers

Vandaag praat de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen over verkeersveiligheid. Daar zullen CDA en GroenLinks samen wederom een motie indienen waar de bewindsvrouw dringend wordt verzocht het ontwerpbesluit helmplicht snorfiets binnen twee weken naar de Kamer te sturen.



CDA-Kamerlid Wytske Postma: ,,Bij ongevallen met snorfietsen kan ontzettend veel leed voorkomen worden met een helm. Daarom is het onbegrijpelijk dat de minister het nog niet geregeld heeft. Dat is onverantwoord.” Volgens Suzanne Kröger (GroenLinks) moet de minister ‘ophouden met vertragen’.



De VVD - de partij van Van Nieuwenhuizen - ziet niks in een helmplicht, aldus Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Zo ontneem je mensen hun vrijheid en mobiliteit en dat vind ik verkeerd. En het is echt de vraag of het beter is voor de verkeersveiligheid, want als mensen kiezen voor de snellere brommer, opvoeren of een e-bike ben je verder van huis.”



Volgens PVV’er Roy van Aalst is een helmplicht ‘zo’n idioot plan uit Amsterdam. Omdat ze niet in staat zijn om die scooterklootzakjes aan te pakken’. Verder zegt hij: ,,Niet op de weg gaan, is ook veiliger.”