Kan ik aan een autoband zien hoe oud hij is?

Fisker toont elektri­sche SUV met zonnepane­len op dak die rond 2022 uitkomt

1 november Autofabrikant Fisker Inc. heeft beelden vrijgegeven van zijn nieuwe model Ocean. Dat is de elektrische SUV die het bedrijf eerder dit jaar aankondigde. De auto moet in 2022 in serieproductie gaan en zou in de VS minder dan 40.000 dollar gaan kosten.