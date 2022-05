‘Kan ik mijn autoverzekering beter wijzigen?’

Autodieven hebben het voorzien op Mazda’s, Renaults, Peugeots en Toyota’s met keyless entry

Rustig slapen is er niet meer bij voor veel bewoners van Wateringen. In de afgelopen weken werden maar liefst zeven auto’s gestolen in de wijk Vliettuinen. Met name eigenaren van relatief nieuwe auto’s van de merken Mazda, Renault, Peugeot en Toyota vormen het doelwit. De slachtoffers zijn allemaal eigenaar van een auto met een zogenoemde keyless entry.

23 mei