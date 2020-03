Kapotte IC-bus met coronapatiënten wordt na korte check in Radboudumc weggesleept naar Groningen

De IC-bus kwam vanuit het ziekenhuis in Heerlen en was op weg naar Groningen. Toen de bus niet meer verder kon rijden, werden meteen meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.



Toen bleek dat de monteurs de bus niet ter plekke konden repareren, werd besloten om het voertuig af te voeren. De patiënten werden niet meteen verplaatst naar de gereedstaande ambulances, maar bleven in de IC-bus liggen.



De bus werd vervolgens afgesleept naar het Radboudumc in Nijmegen, waar de patiënten een korte medische check kregen. Er werd daarna besloten om de zes niet te verplaatsen naar de IC van het Radboudumc en ook niet over te leggen in ambulances, maar om ze in de IC-bus te laten liggen. Die heeft vervolgens - met behulp van de sleepwagen - haar weg vervolgd richting Groningen. Daarbij krijgt de bus escorte van meerdere politiemotoren om de reis verder zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.



Het is niet bekend waardoor de bus panne kreeg.