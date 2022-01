Katalysatordieven wagen zelfs hun leven voor rodium en dit is waarom

Ze hebben de tijd nog meegemaakt dat rodium niet meer opbracht dan een paar tientjes per gram. Het moet zo’n vijftien jaar geleden zijn geweest, schat een directielid van een recyclebedrijf voor edelmetalen die anoniem wil blijven. Maar wie nu naar de prijzen kijkt, kan zich dat bijna niet voorstellen. Afgelopen maand lag de gemiddelde prijs op 455 euro per gram. En dat is alweer fors lager dan vorig jaar maart toen er 800 euro per gram voor de zeer zeldzame grondstof werd neergeteld. Maar ook met die lagere prijs is rodium nog altijd het duurste edelmetaal ter wereld.