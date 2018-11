Keulen en Bonn gaan ook oude diesels en benzineauto's weren

Maarsse­naar rijdt met 265 kilometer over A27 en moet Porsche Panamera inleveren

11 november Een 22-jarige man uit Maarssen is met 265 kilometer per uur over de A27 bij Maartensdijk gereden. De man moest zijn rijbewijs en zijn auto, een Porsche Panamera, inleveren. De maximumsnelheid op dat deel van de snelweg is 120 kilometer per uur.