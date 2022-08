Kia EV6 GT: geweldenaar met manieren

AutotestKia is trots op zijn nieuwe topmodel, maar de Tesla Model 3 Performance is sneller, minder duur en komt verder. Is de EV6 GT desondanks de betere auto?

De Koreanen noemen de nieuwe EV6 GT hun ‘halo car’, oftewel hun nieuwe vaandeldrager. De EV6 neemt de kroon over van de 470 pk sterke Kia Stinger GT, maar er wordt niet gerept van een Tesla-killer. Buiten het feit dat die vergelijking inmiddels aardig sleets is, klopt het feitelijk ook niet. Want de Tesla Model 3 Performance is nog steeds superieur wanneer je afgaat op de kale cijfers.

Toch komen liefhebbers van sportief rijden beter aan hun trekken met de Kia EV6 GT, want Kia heeft de wegligging prima voor elkaar. Alleen in de GT-stand (te selecteren door het indrukken van een knop op het stuur) voelt de vering soms wat stoterig. Op korte oneffenheden als dwarsrichels en gaten in de weg hoor je dan zelfs een wat onaangenaam klapperend geluid. Maar Tesla’s hebben hier al veel sneller last van en ook is het onderstel van de Kia voor de rest enorm verfijnd.

Niet geschikt voor hartpatiënten

Zo verfijnd zelfs dat we associaties voelen opkomen met dat van de Porsche Taycan. Tijdens een paar dragraces op het circuit voel je hoeveel grip de vierwielaandrijving heeft. De acceleratie van de 585 pk sterke Kia doet vreemde dingen met de bloedstroom in je hersenen en is voor sommige bestuurders zelfs licht desoriënterend. Eigenlijk zou er in het dashboard een waarschuwing moeten opdoemen wanneer je de GT-knop indrukt die gelijk is aan de borden bij een achtbaan. Want de brute acceleratie van dit model van 0-100 km/u in 3,5 seconden lijkt ons niet geschikt voor zwangere vrouwen en hartpatiënten.

Nog overtuigender is de wegligging in de bochten. De auto wordt nooit zo plankhard als sommige concurrenten en door de vierwielaandrijving trekken de voorwielen de 2100 kilo wegende auto razendsnel uit een slip wanneer het gevaarlijk wordt. Er zit zelfs een echte driftmodus op de auto, maar om gecontroleerd donuts te draaien en bochten driftend te nemen, moet je wel even een dagje of twee oefenen. En dan nog voelt het wat artificieel aan allemaal. Toch leuk dat Kia de moeite heeft genomen om dit in te bouwen en de kans is groot dat een latere software-update deze exercitie verder kan verfijnen.

Snelle en comfortabele reiswagen

Kia wilde met de EV6 GT een auto bouwen in de traditie van de klassieke Gran Turismo’s uit de jaren zestig en zeventig: grote, comfortabele reiswagens met sterke motoren en toch praktisch genoeg voor een vakantietrip met de hele familie. Snel reizen betekent met een elektrische auto ook snel laden en dat kan de EV6: binnen 18 minuten is de auto opgeladen van tien tot tachtig procent. Als je in de tussentijd een croissant en een grote cappuccino bestelt moet je nog flink opschieten om die in de tussentijd te kunnen verorberen zonder je keel te verbranden. Zo heel vaak hoeft dat laden nou ook weer niet, want de actieradius bedraagt maar liefst 424 kilometer.

De verschillen met de standaard EV6 zijn vooral bij de achteras te vinden, want de vooras is identiek aan die van de standaard AWD EV6. Deze elektromotor is 218 pk sterk (160 kW), terwijl die op de achteras 367 pk (270 kW) sterk is. Dat leidt tot een gecombineerd vermogen van 585 pk, oftewel 430 kW en een trekkracht van 740 Newtonmeter. Om de extra warmte van deze krachtbronnen onder controle te houden, worden ze niet alleen gekoeld door water, maar ook door olie. Mede daardoor haalt de auto probleemloos een topsnelheid van 260 km/u.

Wielophanging verregaand aangepast

Het zijn niet alleen de motorprestaties die de Kia naar een hoger plan tillen, want ook het onderstel werd aangepast. De voorwielophanging werd aangepast aan de eisen die worden gesteld aan een sportieve auto en ook de besturing is een stuk directer. Ook ligt de auto nu een halve centimeter lager en kreeg de auto rondom nieuwe vering en een stijvere stabilisatorstang aan de achterzijde. Aan de buitenkant zijn de verschillen met de standaard EV6 niet zo groot: alleen speciale bumpers en details, 21-inch wielen en een bescheiden badge wijzen erop dat je met de GT te maken hebt.

De remmen en remschijven werden vergroot en een elektronisch sperdifferentieel om de aandrijfkrachten goed te verdelen maakt de sportieve update van het onderstel af in stijl. Energie terugwinnen doe je met de flippers achter het stuur. Er zijn zes standen, waarbij je ook kunt kiezen voor het zogeheten ‘One pedal Drive’ die ervoor zorgt dat je alles met één pedaal kunt doen.

Caravan tot 1600 kilo

Maar bovenal is de Kia EV6 GT een praktische en comfortabele familie-auto. Wat dat betreft neemt de auto alle sterke punten over van de ‘standaard’ EV6, zoals veel zitruimte achterin, een vlakke vloer bij de achterbank, een bagageruimte met een inhoud van 480 liter en veel bedieningsgemak, dat zich onder meer uit door het aparte bedieningspaneel voor de klimaatregeling en de handige draaiknop voor de automaat.

De Kia EV6 GT zit ook ongelofelijk goed in elkaar. Je zit in een soort ruimteschip en toch voelt alles intuïtief aan. Er zijn geen rammeltjes, kraakjes of piepjes en de wetenschap dat jouw auto zeven jaar garantie meekrijgt, is eveneens geruststellend. De elektromotor maakt deze Kia stil en vlot. Ook is er goed nieuws voor caravanliefhebbers: hij mag – net als de standaard EV6 – een geremde aanhanger tot 1600 kilogram trekken.

Sneller dan een Lamborghini Urus

Het enige slechte nieuws is eigenlijk dat de 68.495 euro kostende Kia een stuk duurder is dan aanvankelijk was aangekondigd, maar dat is met meer producten het geval. En dan nog is de EV6 GT bijna de helft goedkoper dan auto’s als de Porsche Taycan Turbo en de Audi RS E-Tron GT en die auto’s zijn echt niet twee keer beter. En de Tesla Model 3 Performance? Die is inderdaad sneller, komt inderdaad verder en is inderdaad minder duur, maar autoliefhebbers die sportief willen rijden zijn met de EV6 GT in onze ogen toch beter af. Bovendien geef je met de EV6 GT ook modellen als de Lamborghini Urus, de Porsche 911 Targa 4 en de Ferrari California T het nakijken.

