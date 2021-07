Kinderartsen willen rookverbod in auto als er kinderen op de achterbank zitten

Ze zijn er nog, ook anno 2021: rokende volwassenen voorin in de auto met kinderen op de achterbank; vaak herkenbaar door het raampje dat openstaat voor de frisse lucht. Dat laatste helpt natuurlijk echt niet, stelt kinderarts Jasper Been. Roken in de auto is hem een doorn in het oog. Hij pleit ervoor dat Nederland nu eindelijk eens tot een verbod komt.

Been, kinderarts in het Erasmus MC Sophia in Rotterdam, slaat je met nieuw onderzoek om de oren. ,,Wanneer er gerookt wordt in de auto is de concentratie fijnstof tot elf keer hoger dan in de gemiddelde kroeg zonder rookverbod. Zo’n raampje open helpt hooguit een klein beetje”, zegt hij bijvoorbeeld.

Maar ook dat kinderen bevattelijker zijn en vaker last hebben van de nicotinedampen in zo’n kleine ruimte. Met alle ellende van dien, zoals aanvallen van astma waarvan minstens één op de twintig kinderen - dus minimaal één leerling per schoolklas - in ons land last heeft. En dat er de afgelopen jaren steeds meer landen (in Europa al twaalf, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Italië) wél een rookverbod hebben ingesteld voor automobilisten als er jeugd meerijdt. En dat de gezondheidsklachten bij kinderen daardoor duidelijk afnemen.

Rookvrije generatie

Dus waar blijft Nederland, vraagt hij zich af. ,,Wij lopen achter.”

Dat volwassenen al rijdend een sigaret opsteken, moeten zij weten. Maar als de gezondheid van kinderen in het geding is, kunnen we dat niet over onze kant laten gaan, meent kinderarts Been. ,,We zijn bezig met een rookvrije generatie. Het moet daarom niet normaal zijn dat kinderen nog steeds worden blootgesteld aan schadelijke sigarettenrook en zeker niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een auto.”

Vandaag presenteert hij een wetenschappelijk rapport, waarin hij pleit voor wettelijke actie. Een rookverbod voor auto’s met kinderen aan boord leidt in het buitenland tot ruim dertig procent minder blootstelling aan tabaksrook in de auto. Volgens hem is er veel steun voor. Negen op de tien Nederlanders en acht op de tien rokers vindt dat deze regel ingevoerd moet worden, blijkt uit onderzoek van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vindt het ook hoog tijd dat het onderwerp in Nederland op de agenda komt. ,,Tabaksrook in een kleine ruimte zoals de auto is heel schadelijk voor kinderen”, zegt NVK-voorzitter Károly Illy. “Een raampje openzetten is echt niet genoeg. Tabaksrook in een kleine ruimte is heel schadelijk voor kinderen. Het is de hoogste tijd om in Nederland de discussie over wetgeving op dit punt te voeren.‘’

Kinderarts Jasper Been: ,,We zijn toch bezig met een rookvrije generatie."

Nog altijd geen verbod

Van een verbod in ons land is het echter, ondanks een decennium aan discussie, nog altijd niet gekomen. Het kabinet heeft drie jaar geleden een Nationaal Preventieakkoord gesloten om ervoor te zorgen dat in 2040 nog maar vijf procent van de Nederlandse bevolking rookt.

Maar tot op heden wilde de Tweede Kamer er niet aan om maatregelen te nemen omdat die in de privésfeer zouden liggen en het handhaven van zo’n verbod steeds als een probleem wordt ervaren. Daarom dacht het CDA in 2018 aan een campagne, maar zelfs dat is niet van de grond gekomen.

‘Ook niet bellen’

Jasper Been begrijpt niet waarom de politiek achterover blijft leunen. Met ‘privésfeer’ en ‘niet te handhaven’ kan hij niet zoveel. ,,Je mag ook niet bellen of met drugs in de auto zitten. Je moet bovendien een gordel om. Er wordt dus wel degelijk gereguleerd.”

In landen die het roken in de auto met kinderen erbij wettelijk hebben verboden, kun je boetes krijgen. In België zelfs duizend euro. ,,Dat gebeurt weinig”, weet Been. ,,Dat is minder belangrijk. Het gaat ook om de boodschap die je daarmee uitdraagt. Ik vind het moeilijk een argument te bedenken waarom je het niet zou verbieden.”

