Klassieke Fiat 500 in Museum of Modern Art

Sinds vorig jaar maakt een historische Fiat 500 deel uit van de collectie van het Museum of Modern Art in New York (MoMA). Nu is de auto voor het eerst te zien als onderdeel van een speciale tentoonstelling: 'The Value of Good Design'.

De Fiat 500 werd ontwikkeld door Dante Giacosa en stond in Italië bekend als de Cinquecento. In 1957 kwam de auto op de markt. Dankzij zijn motor achterin en nuttige indeling beschikt de 500 over vier zitplaatsen, ondanks de ultra-compacte afmetingen. In de bijna achttien jaar dat het kleintje werd gebouwd, liepen er 3,9 miljoen exemplaren van de band.

Volledig scherm © National Museum of Modern Art

De Fiat 500 van het National Museum of Modern Art in New York komt uit de F-serie, die werd geproduceerd van 1965 tot 1972. De iconische auto is een symbool van Italië en is een typisch voorbeeld van ‘vorm volgt functie’. Het goedkope autootje was van cruciaal belang voor de mobiliteitsgroei in de naoorlogse jaren in Italië.

Volledig scherm © National Museum of Modern Art