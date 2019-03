Kleine Peugeot, Toyota en Citroën kunnen onderweg hun achterruit verliezen

‘Nissan keurde pensioenbe­ta­ling van 40 miljoen aan gevallen topman goed’

5:00 De top van Nissan heeft een betaling van 40 miljoen dollar aan Carlos Ghosn goedgekeurd als onderdeel van een pensioenpakket. Ook het gebruik van appartementen en de studievergoeding voor Ghosn's kinderen was in orde, zo schrijft de Financial Times.