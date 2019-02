Kleine, zuinige motoren gaan eerder kapot: de keerzijde van downsizing

Een emoji op je kenteken­plaat: in Australië mag het

21 februari In Australië zijn vanaf 1 maart emoji's op kentekenplaten van auto's officieel toegestaan. In Queensland zijn de nieuwe nummerborden te bestellen, met keuze uit vijf verschillende smileys. Je kan kiezen tussen een emoji die een knipoog geeft, een zonnebril draagt, eentje die hartjes als ogen heeft, een die breeduit lacht of een die glimlacht. De gepersonaliseerde kentekenplaten kosten 500 Australische dollar, omgerekend ongeveer 315 euro.