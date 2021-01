KNMI waarschuwt voor mist en gladheid: code oranje in het noorden

In de rest van het land is code geel van kracht in verband met lokale bevriezing van natte weggedeelten. Verder komt in het midden en zuiden van het land lokaal verkeersbelemmerende mist voor met een zicht van 200 meter of minder. Het KNMI verwacht dat in de tweede helft van de ochtend de gladheid en de dichte mist weer verdwijnen.



Volgens Weerplaza kan de mist vandaag ‘nog lang hardnekkig’ zijn. Op sommige plaatsen bestaat de kans dat het heel de dag mistig blijft. Als dat het geval is, ligt de middagtemperatuur dicht bij het vriespunt. De weermannen houden rekening met de ‘eerste regionale ijsdag van 2021'. Mocht de zon zich wel af en toe laten zien, dan wordt het maximaal een graad of vier vandaag.



Het is niet uitgesloten dat de combinatie van mist en temperaturen ruim onder nul lokaal voor een wit landschap zorgen als gevolg van rijp, aldus de meteorologen. Kleine onderkoelde waterdruppeltjes bevriezen gelijk wanneer ze in contact komen met een object, zoals een tak van een boom. Wanneer dat vaak genoeg gebeurt, ontstaan kleine ijsnaaldjes die voor een wit laagje zorgen.