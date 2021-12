Koop de Honda van Max Verstappen voor 33.333 euro

In de video geeft Verstappen nog een keer flink gas met de auto om te kijken of alles in orde is. De wereldkampioen Formule 1 heeft zijn naam en handtekening op het dashboard gezet en zegt te hopen dat de nieuwe eigenaar net zoveel zal genieten van de Honda als hijzelf. De kilometertellerstand van de Honda van Max Verstappen staat op 58.048. De nieuwprijs van de auto was 63.530 euro.