Kraanmachinist Arjan (28) kocht de kleinst mogelijke pick-up en ging er pas na drie jaar sleutelen mee rijden

MIJN BLIK EN IK Richard (38) rijdt een Dodge Ram met een V10 motor: ‘Ik denk dat-ie 1 op 3 rijdt’

9 oktober Richard in ‘t Veld (38) uit Dordrecht rijdt zelfs in deze tijd van torenhoge benzineprijzen stug door in zijn tien cilinders tellende Dodge Ram SRT-1 uit 2005. Je kan maar verliefd zijn op je auto.