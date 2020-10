Kwaliteit e-steps laat te wensen over: ‘Veel modellen zijn rommel’

Elektri­sche step rukt op, hoewel hij op openbare weg verboden is: ‘Klant baalt daarvan’

28 augustus De elektrische step wordt populairder in Alphen en omstreken. Maar let op, want niet overal mag je ermee rijden. Het kleine broertje van de e-bike kan in beslag worden genomen door de politie zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Plus een boete van 360 euro.