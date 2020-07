Kwart Nederlanders heeft last van parkeerschaamte

ACHTER HET STUUR ‘Een BMW als deze is niet bedoeld om elke dag mee in de file te staan!’

20 juli In deze wekelijkse rubriek vertellen lezers over de auto van hun keuze. Deze keer de 22-jarige Gijs Abbring uit Enschede, die er meteen werk van maakte toen hij een felrode BMW 3-Serie Touring te koop zag staan. ,,Hij stond helemaal in Helmond. Maar goed, voor je eerste auto moet je wat over hebben, toch?”