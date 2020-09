Laadpalen voor elektrische auto's steeds vaker overbezet

In het onderzoek is Nederland onderverdeeld in 13.208 ‘buurten’. Daarvan zijn er minder dan de helft, bijna 5.000, voorzien van openbare laadpalen. En omdat in deze buurten 70 procent van de Nederlandse bevolking woont, worden elektrische rijders steeds vaker met een bezette paal geconfronteerd.

Data-gedreven

De aanwezigheid van voldoende laadpunten is voor particulieren één van de belangrijkste voorwaarden om elektrisch te gaan rijden, zegt Enpuls. De oplossing ligt volgens het bedrijf in een data-gedreven aanpak. Op basis van de bezetting van laadpalen in een buurt moet worden besloten of het laadnetwerk moet worden uitgebreid. De werkwijze met buurtprognoses is eerder al ontwikkeld door Enpuls en wordt momenteel landelijk grootschalig uitgerold door het ministerie van I&W, RVO en ElaadNL.