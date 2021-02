Laatste groet met 100 alarmlichten aan plotseling overleden verkeersleider Freddy (50)

DAF gaat nog meer trucks bouwen dan voor corona: ‘enkele tientallen banen’ erbij in Eindhoven na nieuwe productie­ver­ho­ging

27 januari DAF gaat per 1 maart nog meer trucks bouwen dan het deed voordat het coronavirus uitbrak. De productie wordt opgevoerd van 192 naar 208 vrachtwagens per dag. Voor de virusuitbraak lag het tempo op 200 trucks per dag.