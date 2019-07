Lagere prijs voor onderhoudsbeurt van mijn Kia Niro

Video De opkomst en ondergang van voormalig Mercedes­dea­ler John van Dijk: 'Je ne regrette rien!'

Van krokettenverkoper in de Kuip tot één van de grootste Mercedesdealers van West- Europa. John van Dijk had alles, omringde zich met BN'ers en onderwereldfiguren, maar eindigt in Cannes als een eenzaam en berooid man. ,,Waaraan heb ik dit verdiend?''