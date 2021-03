Lamborghini geeft zich gewonnen in strijd met elektrische auto's

,,Tien jaar geleden vormden de topsnelheid, acceleratie en daarna pas de ‘ handling ’ de top drie van belangrijkste parameters om te bepalen hoe goed een Lamborghini is”, zegt Scardaoni. ,,Vervolgens werd de topsnelheid minder belangrijk en met de komst van elektrificatie is ook de acceleratie steeds minder van belang.” Scardaoni verwijst naar auto's als de Tesla Model S Plaid, die binnen 2,1 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur kan sprinten.

Hij stelt dat snelle acceleratie niet zaligmakend is - er is meer. Wat volgens hem nu het verschil maakt, zijn de rijeigenschappen van een auto. Daar zet het merk voortaan nog meer op in. ,,Want als je auto snel is, maar zwaar en log in de bochten, kun je geen plezier beleven aan echt snel rijden.”