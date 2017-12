Lamborghini lanceert snelste SUV ter wereld

'Knotsgek en belachelijk snel', typeert Autoweek de Lamborghini Urus. ,,In tegenstelling tot het legendarische model LM002 met een V12-motor, heeft de Urus een twin-turbo 4.0 liter V8 gekregen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Lamborghini dat het merk met een turbo V8-model komt. In combinatie met het vierwielaandrijvingssysteem met torque vectoring hebben de Italianen er een waar een kanon van weten te maken''.

SSUV

De Urus sprint in slechts 3,6 seconden van nul naar 100 kilometer per uur. De acceleratietijd en maximumsnelheid waren voor Lamborghini aanleiding de terreinwagen te bestempelen tot tot SSUV (Super Sport Utility Vehicle). ,,Met deze idiote waarden pakt Lamborghini overigens geen acceleratierecord. Zo doet de 717 pk sterke Jeep Grand Cherokee Trackhawk ook 0-100 in 3,6 seconden. Qua topsnelheid is de Urus echter sneller dan de Bentley Bentayga, die met zijn introductie werd omschreven als de snelste productie-SUV ooit (301 km/u). De nieuwe Cayenne Turbo die we onlangs reden heeft in de basis dezelfde 4.0 V8 onder de kap. In de Porsche is het blok goed voor 550 pk (0-100 3,9 seconden)'', aldus Autoweek.