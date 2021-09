‘Lamborghini-wrak dat je zelf in elkaar moet zetten gaat meer dan 2 ton opbrengen’

De richtprijs van de gedemonteerde supercar is ondanks de deplorabele staat 145.000 tot 180.000 pond, zegt veilinghuis Historics Auctioneers . Dat is dus omgerekend zo'n 210.000 euro als de bovenkant van de richtprijs wordt gehaald.

Het is een van de slechts 37 rechtsgestuurde exemplaren van de Countach. De auto werd in het jaar 2000 gekocht door de huidige eigenaar. Hij reed er acht jaar mee, waarna hij besloot om de auto compleet te restaureren. Dat lukte maar deels, want nadat de auto helemaal was gestript ging het restauratiebedrijf failliet en werd de Lambo opgeslagen.

De auto heeft 38.000 mijl gereden, oftewel zo'n 60.000 kilometer en was oorspronkelijk zwart. Ook het interieur is zwart en de auto had origineel een enorme achtervleugel. Van dit beroemde model met zijn naar boven openende deuren zijn er minder dan 2000 geproduceerd. Daarvan waren er 323 gemaakt in de 5000S-uitvoering. Volgens klassiekerexperts is zelfs een bedrag van 210.000 euro nog een koopje. Vorige maand werd een andere LP5000S door Gooding & Company geveild voor bijna 610.000 euro.