Land Rover maakt reclamecampagne voor honden

Land Rover heeft sinds vorig jaar een uitgebreide accessoirelijn voor honden. In de grote bagageruimte van het model Discovery kunnen de viervoeters gemakkelijk liggen en door de in twee delen te openen achterklep kunnen zij eenvoudig in- en uitstappen. Andere opties zijn een speciale waterbak die niet kan overlopen, een in ruitmotief gestikte, gewatteerde mat, een draagbaar spoelsysteem, een scheidingsrek en een rubberen vloermat. Met een speciale loopplank hoeven honden bovendien niet in de bagageruimte te springen, maar lopen ze gemakkelijk in en uit de auto. Dat is vooral voor kleinere honden een uitkomst.