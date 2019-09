Land Rover van Dalai Lama geveild voor 130.000 euro

De Land Rover is niet alleen interessant door zijn prominente vorige eigenaar, maar ook door zijn turbulente geschiedenis. De Series II uit 1966 werd nieuw afgeleverd in Nepal in februari 1966 en daarna door de broer van de Dalai Lama naar India gebracht, waar de priester sinds 1959 in ballingschap woonde. In het berggebied van Dharamsala was de Land Rover ongeveer tien jaar in gebruik als bedrijfswagen door de geestelijk leider.