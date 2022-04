Laurie heeft een authentieke brandweerbus, maar ze mag er niet in rijden: ‘Ben drie keer gezakt’

Elektri­sche Mercedes rijdt meer dan 1000 kilometer met volle accu: praktijk­test geslaagd

Mercedes had op papier een actieradius van 1000 kilometer aangekondigd voor zijn EQXX. Tijdens een door de Duitse keuringsautoriteit TÜV gecontroleerde rit over de Alpen bewees het studiemodel dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk mogelijk is.

14 april