Lawaaiige knaluitlaat kost eigenaar 450 euro

Straatra­cers houden Almelo wakker: ‘Als ik een jachtge­weer had, zou ik die banden lek schieten’

29 april ALMELO - Als je over de Weezebeeksingel in Almelo rijdt zou je het niet zeggen, maar ‘s nachts lijkt het er volgens buurtbewoners op de film The Fast and the Furious. De bewoners van de wijk Windmolenbroek ergeren zich al jaren aan de straatraces en vrezen dat die weer terugkomen nu de avondklok is opgeheven.