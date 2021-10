Lego-concurrent maakt ‘Lelijke Eend’ die bestaat uit 1238 onderdelen

The Block Zone, een concurrent van Lego, biedt een Citroën 2CV aan in een schaal van 1:12. De Lelijke Eend bestaat uit meer dan 1200 blokjes. De versie zonder afstandsbediening kost ongeveer 90 euro.

Lego kent een aantal concurrenten en een van de bedrijven die ook plastic blokjes gebruikt om miniatuurauto’s te bouwen, is The Block Zone. Dit alternatief voor het Deense merk wint langzaam maar zeker aan bekendheid. Een van de modellen die het merk verkoopt is een Citroën 2CV, die optioneel ook op afstand kan worden bestuurd. Het zou gaan om een model waarvoor - volgens de specificaties - een licentieovereenkomst is getekend met de fabrikant.

Volledig scherm De 2CV van The Block Zone. © The Block Zone

De 2CV is gemaakt in een schaal van 1:12 en is ongeveer 31 centimeter lang. De auto bestaat uit 1238 onderdelen. De deuren, motorkap en kofferbak gaan open, de besturing werkt en diverse accessoires vergezellen het voertuig, zoals een aan de kofferbak te bevestigen koffer en een vintage camera. Deze laatste zou, net als de gele kleur van het voertuig, een knipoog kunnen vormen naar de 2CV van James Bond in de film For Your Eyes Only uit 1981. Dit basismodel kost 88,95 euro inclusief verzendkosten.

Volledig scherm De 2 CV van The Block Zone © The Block Zone

Het is ook mogelijk om deze 2CV te kopen als pakket met twee elektromotoren en een afstandsbediening. Die variant is oplaadbaar en kost 129,95 euro op de website van The Block Zone. Andere auto’s die door de fabrikant worden aangeboden - zonder licentie van de fabrikanten van het origineel - zijn Humvees, Nissans, Bugatti's en zelfs F1-auto’s. De catalogus omvat meer dan 500 items.

