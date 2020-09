‘Levensgevaarlijke snelheden, waarom zijn personenauto’s niet begrensd?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Wordt de snelheid van vrachtwa­gens niet gecontro­leerd?’

17 september ,,De maximumsnelheid voor vrachtauto’s is in Nederland 80 km/u, maar er rijdt geen vrachtwagen onder de 90. Sterker nog, 30 procent van de trucks rijdt zelfs tussen de 95 en 100 km/u. Wordt dit gedoogd of wordt er niet op gecontroleerd?” vraagt lezer Harry van Dongen. ,,Als ik met mijn personenauto 5 km/u te snel rijd, ben ik de klos. Bij betere handhaving zouden die vrachtwagenchauffeurs dagelijks een proces-verbaal ontvangen.”