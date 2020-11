Licht in de duisternis met de nieuwste dashcams: Lanmodo Vast Pro getest

De populariteit van dashcams neemt nog steeds toe. In Nederland hebben naar schatting al een kwart tot een half miljoen automobilisten zo’n camera achter de voorruit. Hij kan ongevallen op video vastleggen en ook hufterig gedrag van andere weggebruikers. Als je bij een botsing betrokken raakt, kan je aantonen dat het niet jouw fout was.

Maar de nieuwste generatie dashcams gaat nog een stap verder. Met nachtzicht helpen zij de bestuurder in het donker met aanzienlijk beter zicht op de weg. Nachtzicht is sinds het begin van deze eeuw verkrijgbaar in topklasse auto’s, maar die auto’s zijn natuurlijk steevast duur. Wie zich zo’n auto niet kan permitteren, koopt simpelweg een dashcam met nightvision.

Marktleider Nextbase heeft ze, maar ook merken als Garmin en Mio. En ze worden steeds goedkoper, zo lijkt het. Het nieuwste type van Lanmodo, de Vast Pro, is nu al voor amper 200 euro te koop. Dit model is door onze autoredactie in de praktijk beproefd.

Voor rond de 200 euro koop je de Lanmodo Vast Pro direct bij de fabrikant. Die hanteert overigens een wat merkwaardig prijsbeleid door de nieuwste producten eerst voor een soort van ‘early bird’ voordeelprijs aan te bieden, waarna hetzelfde product met een hogere prijs de markt opgaat.

Volledig scherm De Lanmodo Vast Pro dashcam biedt nachtzicht © Lanmodo

Scherm

De basis van de Vast Pro wordt gevormd door een 8,2 inch scherm (IPS-kwaliteit). De vorige versie van deze dashcam van Lanmodo had nog (nep-) chomen bedieningsknopjes bovenop het apparaat. Nu zijn die zwart en dat is onhandig, zeker bij gebruik in het donker. En als je de dashcam aan de voorruit bevestigt (met de bijgeleverde zuignaphouder) zitten die knopjes ook nog eens aan de onderkant van het apparaat. Dan hangt de dashcam ondersteboven en wordt de bediening helemaal moeilijk. Uiteraard kan je de dashcam met de bijgeleverde voet ook op het dashboard bevestigen. En voor optimaal beeld ben je niet alleen afhankelijk van de positie van de dashcam zelf: je kan de cameralens ook apart verstellen.

Nadeel van dit soort dashcams, en hetzelfde geldt voor losse navigatiesystemen, is dat je ze bij het parkeren altijd weer moet opbergen om diefstal te voorkomen. Maar ook dat je altijd met een rondslingerende voedingskabel in de auto zit. De Lanmodo gebruikt zijn voedingskabel vanuit een 12 Volt-aansluiting, ook wel bekend als de sigarettenaansteker. Gek eigenlijk, dat een usb-aansluiting niet mogelijk is.

Desgewenst kan de stroom ook via een kabel uit de zogenoemde OBD-aansluiting van de auto komen. Die bevindt zich meestal onder het dashboard en is de aansluiting voor On Board Diagnose: automonteurs gebruiken deze om contact te krijgen met de elektronica van de auto en zij kunnen hiermee ook allerlei computerdata uitlezen. Bij de dashcam heeft de OBD-aansluiting als extra voordeel dat hij blijft werken als de auto geparkeerd is en het contact is uitgezet. Dankzij de G-sensor bespeurt de camera dan nog steeds eventuele schade die aan de auto ontstaat en hij zal het incident automatisch op video vastleggen.

Volledig scherm Lanmodo Vast Pro dashcam © Lanmodo

Geheugenkaart

Tijdens het rijden is het apparaat continu paraat om opnamen te maken, die je later op het scherm kan bekijken, of je verplaatst de geheugenkaart met de videobeelden naar je computer thuis, om ze daar te kunnen zien.

In de praktijk blijkt dat de dashcam inderdaad het zicht verbetert bij geen of weinig licht. Je kunt kiezen voor kleuren- of zwartwitweergave van de videobeelden. Maar het is een nadeel dat je voor het nachtzicht je ogen van de weg moet halen om een blik op zo'n dashcam te kunnen werpen. Dat is nou precies de reden waarom autofabrikanten zo’n systeem bij voorkeur in het instrumentarium, pal voor de bestuurder, inbouwen.

De technologie voor nachtzicht zoals autofabrikanten die in huis hebben gaat trouwens nog wel een stap verder dan de camera in deze dashcam. Dit is gewoon een extra lichtgevoelige camera en dat is toch anders dan een echte infraroodcamera die zelfs in het pikkedonker warmtegevoelige objecten (dankzij elektromagnetische straling) zichtbaar maakt. Maar eerlijk is eerlijk: je hebt wel degelijk beter zicht op de weg zodra het donker wordt. Lanmodo claimt een zicht tot wel 300 meter ver. Kan best, maar zo scherp is het beeld nou ook weer niet om op die afstand verkeer te herkennen. Al worden de beelden wel in HD (1080p) weergegeven.

De beelden opslaan kan met een micro sd- (of TF-) geheugenkaart met maximale opslagcapaciteit van 128 GB. Tijdens onze test bewees de Lanmodo Vast Pro overigens ook zijn nut tijdens zware regenbuien. Ook dan zijn extra ogen op de weg soms welkom. En net als bij veel concurrenten is deze dashcam ook uit te breiden met een extra camera, voor zicht op het achteropkomende verkeer.

