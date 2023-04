Lightyear maakt doorstart: de goedkope zonneauto kan komen, mits er voldoende geld is

Voor de nieuwe, elektri­sche Explorer winkelde Ford bij Volkswagen

Begin volgend jaar verschijnt een nieuwe elektrische SUV van Ford in de Nederlandse showrooms. De ruime gezinsauto is iets korter dan de Focus Wagon en deelt zijn naam met een benzineverslindende mega-SUV uit Amerika: de Explorer. Opmerkelijk genoeg gebruikt Ford in deze auto ook heel veel onderdelen van de Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron en Volkswagen ID.4.