Lijkwagen krijgt parkeerboete tijdens uitvaart

,,Ik heb al een stuk of honderd berichten gekregen van mensen die mijn verhaal amper geloven”, zegt Danny Brossé van uitvaartcentrum Brossé-Ter Meersen in Heusden. Hij is nog steeds verbaasd dat een van zijn medewerkers zaterdagmiddag op de bon werd geslingerd in Gentbrugge. Tijdens een uitvaartplechtigheid parkeerde de man zijn lijkwagen voor de deur van de Sint-Simon en Sint-Judaskerk. Hiervoor moet het bedrijf nu dertig euro boete betalen.



,,Ik weiger dat bedrag te betalen”, zegt Brossé. ,,Ik verzorg al 43 jaar uitvaartdiensten. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Waar moeten we dan wel parkeren? We kunnen toch moeilijk onder de brug van Gentbrugge parkeren om de dierbare dan drie kilometer verder te dragen?”



Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een fout die rechtgezet moet worden. De boete wordt kwijtgescholden.