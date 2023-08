Links blijven rijden op de snelweg is toch niet altijd fout?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Deze situatie zie je bijvoorbeeld soms bij wegwerkzaamheden. De rijstrook pal naast de vluchtstrook heeft dan van Rijkswaterstaat een lagere snelheidslimiet gekregen, om bij het betreffende incident meer veiligheid te creëren. De verschillende limieten staan aangegeven op de matrixborden boven de betreffende rijstrook. Ik snap de verleiding om dan toch maar de rijstrook met de hoogste snelheidslimiet te kiezen. Maar je moet als bestuurder indien mogelijk altijd zo veel mogelijk rechts blijven rijden. Er is geen enkele regel die bepaalt dat je in welke situatie dan ook in de ‘snelst rijdende strook’ moet rijden. Zolang er geen goede reden is, bijvoorbeeld het ontwijken van gevaarlijke situaties, mag je nooit langdurig links blijven rijden. Dat is ook wat het CBR in de rijopleiding voorschrijft.