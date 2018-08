Luchtgekoelde motor keert terug bij Porsche

Twintig jaar nadat de 911 van de 993-generatie uit productie ging, heeft Porsche Classic een compleet nieuwe luchtgekoelde 911 Turbo gebouwd. Het unieke verzamelaarsobject is uitgevoerd in de carrosseriekleur Golden Yellow Metallic, staat op zwarte lichtmetalen velgen met Golden Yellow-accenten en heeft een zwart interieur met Golden Yellow-designdetails. Hij refereert daarmee aan de Porsche 911 Turbo S Exclusive Series uit 2017.

De 450 pk sterke 911 Turbo is uitgerust met de karakteristieke luchtinlaten op de flanken. Die waren standaard op de 993 Turbo S, maar konden in 1998 als optie worden besteld op de reguliere 911 Turbo. De nieuwe klassieke sportwagen – die alleen op een circuit gebruikt mag worden – maakt op 27 september zijn debuut tijdens de Porsche Rennsport Reunion op Laguna Seca in de Verenigde Staten. Daarna wordt hij op 27 oktober geveild door RM Sotheby’s in het Porsche Experience Center in Atlanta. De opbrengst gaat naar de Ferry Porsche Foundation, die is opgezet ter ere van het zeventigjarige bestaan van Porsche en zich bezighoudt met onderwijs voor kansarme jongeren.

Porsche Classic

Project Gold is de spectaculaire bijdrage van Porsche Classic aan de viering van ’70 years of Porsche sports cars’. Met de aankomende lancering van de Taycan – de allereerste volledig elektrische sportwagen van Porsche – in hun achterhoofd kwamen de experts van Porsche Classic op het idee om een volledig nieuwe auto te bouwen op basis van een 993-carrosserie.

Bi-turbo zescilinder boxermotor

De bouw van de 911 Turbo nam ongeveer anderhalf jaar in beslag. Eerst werd zijn carrosserie op dezelfde manier tegen corrosie beschermd en gespoten als moderne Porsches. Daarna bogen de specialisten van Porsche Classic zich over de assemblage. Achter in de 911 Turbo ligt een volledig nieuwe, luchtgekoelde 3,6-liter bi-turbo zescilinder boxermotor met 450 pk. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak en vierwielaandrijving.

Het chassisnummer volgt op dat van de laatste 993 Turbo die in 1998 van de productielijn rolde. Voor de kleurstelling van het exterieur en interieur zocht Porsche Classic de samenwerking met Porsche Exclusive Manufaktur, de afdeling die verantwoordelijk was voor de 911 Turbo S Exclusive Series, waarvan slechts 500 exemplaren zijn gebouwd.

Verzamelaarsobject