Luxe SUV biedt 1100 kilometer rijbereik en Lamborghini-waardige acceleratie

Automobi­lis­ten trappen gaspedaal in door mooi weer en lege wegen: ‘coronara­cers’ massaal op de bon

11:25 Het aantal bekeuringen voor te hard rijden en het aantal ingevorderde rijbewijzen is de afgelopen maand in Utrecht flink gestegen. Veel ‘coronaracers’ kunnen de verleiding niet weerstaan en trappen het gaspedaal flink in. ,,Wat we nu in een weekend aan bekeuringen uitdelen, halen we normaal in een maand binnen.”