Mag je bij rood licht over de stopstreep staan met je auto?

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Het is eigenlijk heel simpel: in de wet is vastgelegd dat de auto bij rood licht voor de streep moet stoppen. Wie dat niet doet, is in overtreding. Al zal het soms onbewust gebeuren, doordat de bestuurder te laat ziet dat het licht op rood gaat. En dan is over de streep stoppen nog altijd beter (want veiliger) dan doorrijden. Hoe dan ook, de politie kan hiertegen optreden, maar doet dat in de praktijk hoogstzelden. Ongetwijfeld omdat dit soort gedrag niet als prioriteit wordt gezien.”