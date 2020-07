Mag je door rood rijden als er een politieauto, brandweer of ambulance achter je rijdt?

Het lijkt wel of er sinds de coronaperikelen vaker ambulances, politiewagens en brandweerauto's rondrijden. Maar wat doe je als je in de weg staat of rijdt? Mag je dan door rood rijden? En mag de politie zelf door rood rijden zonder sirene?

Om met dat laatste te beginnen: de politie heeft een ontheffing om bepaalde verkeersregels te overtreden, ook als ze geen zwaailicht en sirene voeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor zaken als door rood rijden, voor links inhalen en voor over de stoep, het fietspad of de vluchtstrook rijden.

De reden daarvoor is simpel. Wanneer agenten bijvoorbeeld naar een overvalmelding onderweg zijn, is het beter om hun komst niet aan te kondigen met een loeiende sirene. Om toch zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn, mogen ze dus verkeersregels overtreden. Uit onderzoek van enkele jaren geleden bleek dat maar weinig Nederlanders hiervan op de hoogte zijn.

Niet door rood

En nee, je mag zelf niet door rood rijden wanneer hulpdiensten je willen passeren en je in de weg staat. Je kunt er volgens de politie namelijk zelf voor zorgen dat je niet door rood hoeft te rijden. Dit door voldoende afstand te houden van de stopstreep of je voorganger. Wanneer de hulpdiensten moeten passeren, heb je voldoende ruimte om te manoeuvreren. De afstand tot je voorganger is groot genoeg wanneer je de hele achterbumper van je voorganger kunt zien.

Moet je toch een stukje naar voren ondanks het rode licht, rij dan voorzichtig een paar meter naar voren, maar steek nooit de kruising over. Tegen een eventuele bekeuring kun je wel in beroep gaan, wat mogelijk leidt tot clementie. Soms gebeurt het namelijk dat jij tegelijk met de door rood rijdende hulpverlener ten onrechte wordt geflitst. Wat overigens ook niet mag, is de maximumsnelheid overschrijden als er een hulpdienst achter je zit.

Blijf op rotonde

Hoe gedraag je je dan wel als er een hulpdienst achter je rijdt? Op een rotonde bijvoorbeeld is het belangrijk dat je niet meteen de eerste afrit neemt. Het is beter om rondjes te blijven rijden op de rotonde tot de ambulance, brandweer of politie de afslag heeft genomen. Zo kom je nooit vóór de hulpdiensten terecht. Probeer op de weg tijdig af te slaan of een parkeervak of bushalte op te zoeken. Is die mogelijkheid niet aanwezig? Ga dan niet stilstaan, blijf rijden. Ga zo veel mogelijk rechts rijden, zodat een hulpverleningsvoertuig kan passeren. De brandweer van Groningen heeft ook nog een paar tips: