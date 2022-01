Mag je een elektrische auto slepen?

video Bewoners geschokt na inferno waarbij 9 auto’s in vlammen opgingen: ‘Triest, zo het jaar afsluiten’

Een zwartgeblakerde parkeerplaats is alles wat er een dag later nog te zien is van de vlammenzee die vanochtend woedde aan de Haifadreef in Overvecht. Negen geparkeerde auto’s gingen hier in alle vroegte in vlammen op. En dat terwijl het volgens bewoners dit jaar júist ‘vrij rustig’ was in de wijk. ,,Triest dat we het jaar zo moeten afsluiten.”

30 december