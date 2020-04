Mag je in eigen land met de caravan of camper op pad? Dat ligt aan de bestemming

De meivakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel Nederlanders een of twee vrije weken voor de boeg hebben. Een trip naar het buitenland zit er niet in, maar mag je in eigen land wel met de camper of caravan op pad? Dat ligt aan de bestemming, zo blijkt.

Op veel campings en vakantieparken in Gelderland zijn toeristen gewoon welkom. ,,Mits hun camper of caravan over sanitaire voorzieningen beschikt’’, zegt Heidi Otten, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Dat is een absolute voorwaarde. Wie met de tent of vouwwagen op pad gaat, wordt aan de poort geweigerd.

De reden hiervoor is dat campings en vakantieparken in Gelderland hun sanitaire voorzieningen gesloten moeten houden. Toeristen die met een camper of caravan op reis gaan beschikken daarentegen over een chemisch toilet, dat tijdens het verblijf een aantal keer moeten worden geleegd. ,,Daardoor hoeven ze dus geen gebruik te maken van de collectieve voorzieningen op de camping’’, zegt Otten.

Lozingspunten

Op de meeste campings zijn speciale lozingspunten aanwezig voor chemische toiletten. Die bevinden zich vaak buiten, waardoor gebruikers niet op elkaars lip zitten en het risico op verspreiding van het coronavirus beperkt is. ,,Mocht het lozingspunt zich toch binnensdeurs bevinden, dan gelden er strengere regels. Na elke lozing moet het punt dan bijvoorbeeld worden gereinigd en er mag maar één iemand in de ruimte aanwezig zijn.’’

De VNOG vaart daarmee een andere koers dan de aanpalende Veiligheidsregio IJsselland. In Overijssel wordt het lozingspunt voor chemische toiletten beschouwd als een gedeelde voorziening. In de regio IJsselland mag je dus ook met de caravan of camper niet op een camping staan.

Blijf thuis