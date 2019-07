Mag je nou wel of niet autorijden met slippers aan?

Slippers zijn niet de beste schoenen om mee te rijden. Uit een onderzoek van de Britse vergelijkingssite Uswitch van enkele jaren geleden bleek dat 20 procent van de bijna 1900 ondervraagde automobilisten wel eens een ongeluk of bijna-ongeluk had gehad door het autorijden met slippers. Slippers blijven gemakkelijk achter een pedaal hangen en kunnen ook van het pedaal af glijden, wat kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. En daar zit de crux, want hoewel je voor het rijden met slippers in Nederland geen bekeuring kunt krijgen, is het wel verboden om je zodanig te gedragen in het verkeer dat je andere weggebruikers in gevaar brengt. Een belangrijke term hierbij is ‘grove schuld’, wat betekent dat je bewust gevaarlijke situaties opzoekt.

In Nederland heeft geen enkele verzekeraar expliciet in zijn voorwaarden staan dat je niet met slippers mag autorijden. Toch bestaat de kans dat alleen de schade van de tegenpartij wordt vergoed, ook al heb je een WA-plusverzekering. Deze vergoedt normaal ook (een deel van) de eigen schade. Mensen met een all-riskdekking hoeven zich geen zorgen te maken. Of rijden met slippers valt onder ‘grove schuld’ valt te betwisten, maar het is beter om niet in dit welles-nietesspel terecht te komen met verzekeraars.



In het buitenland riskeer je direct een boete als je met slippers gaat autorijden. Vorig jaar werd een Nederlandse vrouw in de Franse stad Toulouse bekeurd omdat ze teenslippers droeg achter het stuur. Schade: negentig euro. Ook in Spanje is rijden met slippers verboden. Schoenen moeten aan de achterkant vastzitten en aan de voorkant niet te los om problemen met gas geven en remmen te voorkomen. Blootsvoets is ook niet toegestaan, omdat dit schade aan de voet kan opleveren. De boete bedraagt hier 80 euro.



Ga je met de auto op vakantie naar het buitenland? Je kunt verschillende apps met de verkeersregels per land op je telefoon downloaden, zoals de Going abroad-app. Deze app, ontwikkeld door de Europese Commissie, geeft de belangrijkste verkeersregels in Europa weer.