Man die wordt geflitst als hij met bewusteloos kind (2) naar ziekenhuis racet, mag rijbewijs houden

Een Duitse automobilist die werd geflitst toen hij met zijn bewusteloze dochter onderweg was naar het ziekenhuis moest niet alleen een boete betalen, maar raakte aanvankelijk ook zijn rijbewijs kwijt. Nadat hij in beroep ging mocht hij zijn rijbewijs houden.

De vader van het 2-jarige meisje had alle reden om zich te haasten. Toen zijn dochter thuis plotseling in elkaar zakte en flauwviel, besloot de man het meisje in zijn auto te zetten en naar het ziekenhuis te rijden. Onderweg werd hij geflitst met 82 km/u op een plek waar 50 km/u de maximumsnelheid is.

Kort daarna werd de man staande gehouden door een onopvallende politieauto. De agenten herkenden de noodsituatie en begeleidden de vader met blauwe zwaailichten naar het ziekenhuis. Toch kreeg de man niet veel later een boete van 348,50 euro in de bus en hij moest zijn rijbewijs een maand inleveren.

‘Man had ambulance kunnen bellen’

De man maakte bezwaar en de zaak kwam voor de rechter in de Duitse plaats Siegen. Daar werd echter alleen de boete verlaagd naar 260 euro, het rijverbod bleef gehandhaafd. Volgens de rechtbank had de man gewoon een ambulance kunnen bellen in plaats van naar het ziekenhuis te racen.

Uiteindelijk kwam de zaak terecht bij de Hogere regionale rechtbank van Hamm. Daar is de beslissing van de rechtbank van Siegen nu gedeeltelijk vernietigd, zo meldt Bild.de. De man mag zijn rijbewijs houden. Hij reageerde opgelucht: ,,Het was een noodgeval, ik had geen andere keuze”, zegt hij.

Koortsstuip

Omdat de uit Kosovo afkomstige man pas twee jaar in Duitsland woont en slecht Duits spreekt, had hij naar eigen zeggen geen ambulance kunnen of durven bellen. De man heeft voor zijn baan als wegenbouwer zijn rijbewijs nodig. De dochter had op het moment van flauwvallen een koortsstuip en mocht twee dagen later het ziekenhuis verlaten.

Net als in Duitsland kan overschrijding van de snelheidslimiet ook in Nederland in individuele gevallen worden gerechtvaardigd wanneer sprake is van een noodtoestand.

