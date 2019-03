Man gebruikt Tesla om losse tand van dochter te trekken

Vervolgens gebruikte hij de ‘Summon’ functie van de auto, waarmee eigenaren het voertuig op afstand kunnen verplaatsen via een smartphone-app. De moeder van het meisje hield haar hoofd vast tot de tand er uitkwam. De procedure bleek pijnloos en het meisje vroeg alleen om wat water toen het klaar was.

desondanks waren de reacties op de video op Twitter gemengd. Een enkeling dregt zelfs om om de ouders aan te geven wegens kindermishandeling. Anderen beweren dat het niets meer of minder is dan een tand via een touw aan een deurknop vastmaken en vervolgens de deur dichtslaan. Met een nieuwe versie van de Summon-functie van Tesla wordt nu uitgerold auto's met Tesla’s Full Self Driving Package, waarmee de auto kan navigeren op complexere parkeerterreinen en zelfs bochten nemen.