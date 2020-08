Man koopt oogverblindende sportwagen nadat hij voor het eerst van zijn leven kan zien

De Canadees Mike Schickerowski, die 44 jaar geleden blind werd geboren, had na zijn succesvolle operatie maar één doel: een Corvette kopen. Schickerowski leed aan nystagmus. De vader van drie kinderen uit Alberta, meldde zich aan bij een kliniek in Californië voor een experimenteel onderzoek.

Wonder boven wonder was de operatie succesvol, waardoor Mike voor het eerst van zijn leven kon zien. ‘Het was mooi om te kunnen zien, maar tevens een schok om te realiseren wat ik mijn hele leven heb gemist. Mijn moeder huilde en mijn vrouw was buiten zinnen van geluk, aldus Schickerowski tegen de krant Global News.

Al van kinds af aan fantaseerde Mike over het bezitten van een sportwagen, hoewel hij niet eens wist hoe die eruit zag, laat staan ​​hoe het voelde om erin te rijden. Toen hij voor het eerst kon zien, kocht hij direct een oogverblindende, 436 pk sterke Racing Yellow C7 Corvette Grand Sport, ook al had hij geen rijbewijs en had hij de auto voor die tijd niet eens in het echt gezien.

Gelukkig slaagde Mike begin juli bij zijn eerste examenpoging en sindsdien rijdt hij in de Corvette. De gele auto trekt veel aandacht, maar dat stoort hem helemaal niet: ,,Het geeft me een enorm gevoel van vrijheid dat ik in de auto kan stappen en kan doen wat ik wil doen", zei hij. ,,Ik heb vorige week met mijn zoon gevist en ben met mijn dochter een ijsje gaan halen. Dat heb ik nog nooit in mijn eentje kunnen doen. Het is ongelofelijk.”