Man plet per ongeluk eigen auto met supertruck

Dat meldde ABC News. Een Toyota Land Cruiser is een nagenoeg onverwoestbare auto, maar een zogenoemde dump truck weegt bijna 125.000 kilo en meer dan het dubbele wanneer deze is volgeladen.



Het is onduidelijk waarom de Toyota zo dichtbij het rijtraject van de truck geparkeerd stond, terwijl dat meestal niet is toegestaan om dit soort ongevallen te voorkomen. Niemand raakte gewond bij het incident.



De betrokken truck was overigens voorzien van technologie om zichzelf te besturen, maar werd op het moment van het ongeval met de hand bestuurd.