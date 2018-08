Man rijdt recordrit van 722 km/u in de auto van zijn overleden vader

Eigenlijk had zijn vader Mickey dat graag willen doen, zo meldt website autowereld.com. Maar hij en zijn vrouw kwamen in 1988 om het leven bij een huurmoord in opdracht van een boze zakenpartner. Tompson Sr. wilde niets liever dan het landsnelheidsrecord op de zoutvlakte van het Amerikaanse Bonneville op zijn naam zetten. In 1960 al, destijds met een auto die de naam Challenger 1 kreeg.

De eerste run ging voortreffelijk. Maar een record tijdens dit soort races is pas een record wanneer de gemiddelde snelheid na twee runs (heen en terug) gemeten is. En daar ging het mis. De Challenger 1 had er op de terugweg geen zin meer in. In 1968 keerde Tompson Sr. terug naar de toen nog gortdroge vlakte in Utah. Met de verbeterde Challenger 2. De droom bleef echter een droom omdat het vlak na aankomst begon te regenen en daarmee de kansen op een record überhaupt waren verkeken.