Man vergeet twee maanden lang dat zijn autoraam nog openstaat

Een inwoner van Hamburg kreeg de schrik van zijn leven toen hij ontdekte dat hij was vergeten om zijn autoruit dicht te doen. Zijn Volkswagen Lupo had twee maanden lang in weer en wind buiten gestaan.

Eigenaar Trejs (31) en zijn vriendin waren vergeten het zijraam te sluiten toen ze de auto tijdens de kerstdagen parkeerden. Op die manier konden regen en sneeuw ongehinderd de auto binnendringen. ,,We hebben met Kerstmis de moeder van mijn vriendin in Noordrijn-Westfalen bezocht", vertelt de man met de Scandinavische naam tegen het Duitse blad Bild. ,,We hebben de auto hier in Hamburg achtergelaten en zijn kennelijk vergeten om het zijraam dicht te doen.”

Door de coronasituatie werkt de 31-jarige momenteel thuis en ook zijn vriendin werkt vanuit huis voor de plaatselijke universiteit. ,,We hebben de auto sindsdien niet meer gebruikt, want we gingen altijd fietsen of lopen", aldus Trejs.

Priester

Ongeveer acht weken nadat hij zijn Lupo voor het laatst had gezien wilde Trejs met zijn auto naar het huis van zijn broer rijden. Eenmaal aangekomen bij de auto schrok hij enorm. Sinds Kerstmis had het verschillende keren geregend en ook was er in Hamburg veel sneeuw gevallen. Dat was allemaal rechtstreeks in het interieur van de Volkswagen terechtgekomen door het open raam!

Trejs zette een foto van zijn compleet beschimmelde interieur op reddit.com, tot grote hilariteit van veel lezers. ‘Rijd gewoon de wasstraat in met de ramen open', reageert iemand. Een andere gebruiker raadt aan om maar meteen een priester te bellen in verband met het overlijden van de auto. Trejs laat zijn auto afslepen. Hij vreest dat deze total loss is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.