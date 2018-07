Man wordt vrouw om te besparen op autoverzekering

Het is bekend dat autoverzekeringen duur zijn, maar hoe ver zou je gaan om daarop te besparen? De dekking verlagen, een andere maatschappij kiezen of van geslacht veranderen?

Hoe absurd het ook mag klinken, dat laatste is precies wat een Canadese man deed. Website The Truth About Cars ontdekte dat een 23-jarige man besloot vrouw te worden om geld te besparen op de verzekering voor een nieuwe Chevrolet Cruze die hij wilde kopen.

De man wil anoniem blijven, maar vertelde dat hij van geslacht was veranderd om jaarlijks 1.100 Canadese dollars (723 euro) te besparen op zijn autoverzekering. Omdat hij een ongeval en een paar verkeersovertredingen op zijn palmares had, vertelde de verzekeringsagent dat zijn premie jaarlijks zo'n $ 4.500 CAD (€ 2.959) zou bedragen. Uit nieuwsgierigheid vroeg hij hoeveel het zou kosten als hij een vrouw was.

Toen bleek dat dezelfde verzekering slechts ongeveer 3.400 CAD (€ 2.234) zou bedragen als hij een vrouw was. ,,Ik was behoorlijk boos", zei de man. ,,En ik had geen zin om voor zo'n bedrag te worden genaaid." Vervolgens vroeg hij zijn verzekeringsmaatschappij om zijn geslacht te veranderen in 'vrouwelijk', maar de verzekeringsagent weigerde dat.

De man liet het daar echter niet bij zitten en onderzocht hoe hij - op papier - van geslacht kon veranderen en ontdekte dat hij alleen een briefje nodig had van een dokter die aangaf dat hij verder als vrouw door het leven zou gaan in plaats als man. Vervolgens nam hij contact op met zijn arts, die gehoor gaf aan zijn verzoek.