Mannen legen het toilet, vrouwen staan in de keuken: zo kamperen Nederlanders in een camper

In de eerste maanden van dit jaar steeg de verkoop van kampeerauto’s met 60 procent, in vergelijking met vorig jaar. Goboony, een platform waar camperbezitters hun kampeerauto aan anderen kunnen verhuren, nam het initiatief voor het eerste Nationale Camperonderzoek. Daaruit blijkt dat meer dan driekwart (76 procent) van de Nederlanders ‘camperaars’ liefst geen Nederlander als buurman op de kampeerplek heeft. Zij vinden het leuker en interessanter om te bivakkeren naast kampeerders uit andere landen.

Verder blijkt dat de camperaars onderling een sterke band hebben. De meerderheid (78,4 procent) groet elkaar onderweg, veelal door een hand op te steken. Verder maken veel camperaars (84,7 procent) graag een praatje met andere kampeerders. Daarbij hebben zij wel een sterke voorkeur voor mensen die óók een kampeerauto bezitten. Zo geeft 61,7 procent aan liever vriendschappen te sluiten met andere camperaars dan met kampeerders die in een caravan of tent verblijven.

Vieze klusjes

Vaak zijn het stellen die met de camper erop uit trekken. En in dat geval is er vaak sprake van een duidelijke rolverdeling tussen man en vrouw. Voor vieze klusjes tijdens het kamperen blijken de mannen te porren. Van de ondervraagde camperaars geeft 90,6 procent aan dat het steevast de man is die het chemisch toilet leegt. Ook zijn het meestal de mannen (53,8 procent) die regelmatig het doucheputje schoonmaken. Maar 70 procent van de ondervraagden geeft aan dat het doorgaans de vrouw is die het eten kookt.

Opmerkelijk is dat het vrijwel altijd de man is (95 procent) die de kampeerauto bestuurt. Ook eventuele reparaties aan de kampeerauto worden door de mannen verricht (90,6 procent). Het onderzoek wijst verder uit dat de camperaars het meest vrezen voor pech onderweg. Daarom wordt bij aankoop van een camper door 88 procent vooral gelet op de betrouwbaarheid.

Quote Camperaars ergeren zich het meest aan een rammelend interieur Nationaal Camperonderzoek 2021, Goboony

Bij de aankoopbeslissing telt luxe ook zwaar mee, al mogen voor zo’n driekwart van de camperaars de luxe en het comfort in een camper minder zijn dan thuis. Wel moet het bed (bij bijna 70 procent van de ondervraagden) dezelfde kwaliteit bieden als thuis. Camperaars ergeren zich het meest aan een rammelend interieur en openvliegende kastdeurtjes tijdens het rijden. Andere veelgenoemde irritaties zijn files en het zoeken naar een geschikte parkeerplek in het centrum van een stad.

Het onderzoek toont aan dat camperaars veel meer en vaker onderweg zijn dan andere kampeerders. Het is immers relatief gemakkelijk om met een camper weer naar een volgende bestemming door te reizen: er hoeft geen tent ingepakt of opgezet te worden en ook het aan- en afkoppelen van een caravan is hier niet aan de orde. De meerderheid (54,3 procent) van de camperaars verblijft dan ook maximaal drie dagen op één bestemming. Vrijwel altijd wordt van de vooraf gemaakte reisplannen afgeweken en worden er tijdens de reis nieuwe bestemmingen gekomen. Bijna de helft (46,5 procent) van de camperaars geeft tijdens de vakantie tussen de 1000 en 2000 euro uit.

Goboony is in 2015 opgestart door twee enthousiaste, Nederlandse camperaars: Foppe Mijnlieff en Mark de Vos. Het deelplatform brengt campereigenaren samen met mensen die, al dan niet voor het eerst, het reizen met een camper willen ervaren. Campereigenaren kunnen via het platform hun eigen camper verhuren, zodat deze niet het grootste deel van het jaar stil hoeft te staan en de kosten van het camperbezit terug worden verdiend. Overigens zijn er inmiddels ook andere deelplatformen voor campers in Nederland actief, zoals Camptoo en PaulCamper. Er staan momenteel ruim 4000 campers in de database van Goboony. Voor het onderzoek zijn 250 deelnemers aan het platform ondervraagd en 250 andere camperbezitters die daar geen deel van uitmaken.

In ons nieuwe, uitgebreide dossier over kamperen op wielen vind je alle artikelen over campers & caravans. Samengesteld door onze autoredactie en inclusief tips en trucs voor beginnende én gevorderde camperaars. Wil je twee keer per week op de hoogte blijven van de publicaties van de autoredactie, inclusief nieuws, tests en tips op het gebied van campers en caravans? Abonneer je dan gratis (en vrijblijvend) op de speciale Auto-nieuwsbrief. Klik op de button hieronder om je aan te melden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.